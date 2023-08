Entrevista a José Muñoz, director mundial de operaciones de Hyundai

Hace unas semanas, los seis jurados españoles del Car Of The Year (COTY)(entre los que se encuentra el Director de Motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez ) otrogaron el galardón ‘El Abrazote de Manolo’ a José Muñoz , presidente y director de operaciones de Hyundai Motor Company .

El futuro de la automoción es como el presente de la televisión. Hay mucha oferta y no molesta ninguna. Se están desarrollando distintos canales para distintos usos. Hay muchas circunstancias y los modelos son muy variados. En el futuro. Algunos dicen que va a matar la industria y yo pienso lo contrario. Tengo muchos canales en mi TV y veo muy pocos, pero nunca renunciare a ellos. Todos los nuevos sistemas de movilidad va a hacer que haya más mercado, no menos. En el corto plazo lo veo como una oportunidad.

Para mí es un honor. Siempre ha sido un orgullo llevar la bandera de España. Hacerlo mejor cada día. Pero este sector es como la NBA: cambia todo en un segundo. No importa que seas muy bueno. Eres tan bueno como los resultados del último mes. Para mí es un orgullo representar una marca como Hyundai. En mi periplo por el mundo he descubierto los diferentes abrazos. Está el abrazo español, el americano. Y el mexicano en tres tiempos. Hay mucho abrazotes, pero ninguno como el de Manolo.

Tenemos la fuerza para crecer nosotros mismo. Lo hicimos con Kia hace unos años y operamos como grupo con muchas sinergias y Kia se benéfica del tamaño que tiene Hyundai. Esa estrategia funciona muy bien. No necesitamos más marcas. No sé si algún día podamos comprar algo, pero no como estrategia, sino como una oportunidad. Nosotros hemos creado una submarca con Ioniq. Algo innovador. Aceleramos la electrificación en la compañía. Nadie más lo ha hecho.

Porque tienen un mercado de 38 millones. En Europa es de 19 millones, y EE.UU de 16 millones. Tienes el doble para rentabilizar tus inversiones. El vehículos eléctrico te permite ser más global. Con la combustión cada país ponía unas barreras. Con el eléctrico es más difícil. La tecnología eléctrica te permite la estandarización y modularizacion, ser muy efectivo y con los costes muy bajos. Tesla tuvo su punto de partida, que era cero. No hay que transformar un coche de combustión interna en eléctrico, sino hacer coches 100% electricos desde cero. Ionq 5 o ioniq 6 no son evoluciones, son coches completamente diferentes del resto.

Y ha sido importante cambiar el modelo de distribución. Genesis se lanzó en EE.UU. como una marca que se vendía en los mismos concesionarios de Hyundai. Y no era la mejor red. Empezamos con 825 concesionarios, ahora tenemos 275 concesionarios y el objetivo es dejarlo en 100. Menos, mejores y más grandes. La representación es mejor. El trato al cliente mejor. Tenemos una lealtad más grande. Hay que seguir creciendo. En Europa hay que hacer lo mismo. Pero no estoy disgustado del todo porque como tenemos mucha demanda en EE.UU, el hecho que no tire en Europa hace que tengamos más producto para EE.UU.

En Corea un premiun tiene que ser un sedán. Porque no conduces, es que te lleven detrás con un cocher. En EE.UU. y Europa el premium le gusta disfrutar de su vehículo. Hay que pensar el conductor y que quiere prestaciones y para ello los mejor es un SUV. Seguimos con nuevos modelos como el GV80 coupé. Y más novedades. Para lanzar una marca nueva hay que lanzarse a la piscina. Hay muchas marcas que quieren ser Premium, que se les conozca, pero no quieren gastarse el dinero. La marca ahora es super rentable. Los concesionarios ganan dinero. En el ranking de la franquicias estamos al lado de Porsche como las más rentables. Creer en tu marca y defenderla e invertir.

- ¿Cuál es la principal diferencia entre los japoneses y los coreanos?

Los japoneses planifican a largo plazo pero les cuesta cambiar ese plan. Los coreanos son capaces de planear y de ajustar. Si no funciona cambian rápido. Hay que ser como un virus hay que cambiar para sobrevivir. En automoción si no estás ajustándote no vas a sobrevivir. Ahora los que dominan son los coreanos no solo en los coches también en chips.

- ¿Y los chinos?

Los chinos son muy ágiles pero les falta experiencia. La experiencia es importante. A los chinos les queda años de conseguirla. Tienen la ventaja de que han visto lo que funciona y no funciona.

- ¿Qué opinión le merecen las leyes proteccionistas como ley Biden en Estados Unidos? ¿Serían aplicables en Europa?

Cada situación es diferente. En EE.UU, con el COVID muchas personas no han conseguido un trabajo a nivel de cualificación. En EE.UU. hay mucha diferencia entre la población con preparación y la qué no, porque cuesta mucho dinero la educación. Por ello cuando mucho trabajo no cualificado se ha ido a china, pues muchas gente se ha quedado en la calle. Ahora hay una estrategia de volver a ser competitivos a nivel industrial. No solo en alta tecnología. No es solo cuestión de proteger a la industria, sino también en proteger el trabajo de las personas.

- ¿Ese futuro está realmente en el vehículo eléctrico?

Sí. El futuro del sector pasa por las baterías y los coches eléctricos. Las medidas proteccionistas no son solo contra los chinos, sino que lo que hacen es defender la industria doméstica. Yo protesté por el hecho que una empresa como Hyundai que ha invertido mucho pues no estuviera cualificada para recibir las ayudas que da el gobierno a los que fabrica coches eléctricos en EE.UU.. Hay 7.500 dólares de diferencia por coche. Pero la ley es así. Y como hay que seguir adelante pues hemos doblado. No solo no hemos parado la inversión, sino que la hemos aumentado. Estamos haciendo tres fábricas. Una de coches eléctricos en Savannah, Georgia, para fabricar 300.000 coches eléctricos para Hyundai, kia y Génesis, que estará lista en octubre de 2024. Y llegará a los 500.000 coches. Otra fábrica con un joint-venture con LG también en Savannah para hacer baterías. Y otra con ESKon también en Georgia . Lo importante es reaccionar. Hemos sido récord de ventas en junio. Ioniq 5 ha sido record. Y ganando dinero vendiendo coches eléctricos. Menos rentabilidad, pero nos estamos adaptando.

- ¿Y en Europa lo vería?

Veo que hay marcas chinas que están haciendo un buen trabajo. Si no reaccionas pues vas a perder mucho. Lo normal es que reacciones. La historia dice que los americanos fueron mejores gracias a los japoneses. Cuando te aislas dejas de ser competitivo. Muchas empresas americanas no han sabido adaptar al mercado europeo. Yo creo que es más política de país que de Europa. En Alemania por ejemplo es su país que tiene intereses en China porque es su principal mercado y no quieren tener un enfrentamiento con China y les quieren dejar entrar en Europa. Y luego están los franceses que no venden nada en China y no ven beneficio en dejar a los chinos que vengan a Europa. Hasta que los franceses y alemanes no se pongan de acuerdo pues es difícil. Lo cierto es que los chinos no ganan dinero en China y están buscando la manera de hacerlo fuera. El mes de junio es la primera vez que las exportaciones de vehículos en China han superado a las de Japón. Un hito histórico.

- ¿Cómo llevan el trabajo con los combustibles sintéticos?

Para nosotros el futuro es eléctrico y hidrógeno. Si eres Aramco pues quieres alargar la vida con ese tema. Nosotros lo vemos como un parche. No es la solución definitiva. Es el coche electico y hidrógeno. En los planes de futuro o eres eléctrico o no cuenta. Los hibridos o enchufables no existen. En el meeting plan de Hyundai no llegar a los objetivos supone 7.500 millones de dólares de penalización. Es brutal. Cuando tienes dudas de si hay que invertir o no, pues te motiva mucho ver ese número.