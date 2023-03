Florian Heuttl desvela la estrategia eléctrica de Opel

Florian Huettl, director general de Opel , tiene un plan. Bueno, uno no, muchos. La marca alemana del Grupo Stellantis ha pasado de ser uno de las incógnitas del mercado de invierno, hace unos años, a ser una de las que mayor proyección está consiguiendo dentro del transatlántico que pilota Carlos Tavares . Desde una nueva Opel, más fresca, joven, tecnológica y comprometida con la nueva movilidad sostenible, Huettl tiene claro que la apuesta de la marca debe apuntar alto en electrificación. Muchos lo dicen, aunque no todos lo van a poder hacer. Al menos, hacerlo bien.

En el pasado salón del automóvil de Bruselas , el máximo responsable de la marca nos ofreció un viaje en directo hacia el rumbo que Opel quiere seguir y su papel en la electrificación . La marca no solo se va asomar al coche eléctrico sino que también tiene en sus propósitos articular un liderazgo importante en la gestión y la venta a través e nuevos canales. De hecho, Opel ya vende en España vía online uno de cada siete vehículos. “Ese es uno de los caminos ”, afirma Huettl .

Aunque a muchos les cueste comprender el matiz defiende que “Opel no es una marca alemana, somos una moderna marca alemana ”. Matiz en ‘moderna’ porque es lo que destilan los nuevos modelos de Opel. El Astra eléctrico , el Astra GSe y el Grandland GSe fueron un ejemplo de esa capacidad que Opel tiene de sorprender con sus diseños en el salón de Bruselas , además de ser el escaparate perfecto para dinamizar su propuesta por la electrificación.

Florian Heuttl quiere que los modelos se reconozcan como tales, que lo del eléctrico ya es habitual. “Vivimos un momento en el que desde Opel consideramos ya todos los coches eléctricos como algo normal y no hay que hacer diferencias. Un Astra es un Astra y punto. No queremos crear un universo paralelo para diseñar la electrificación”.

La denominación de los modelos no debe ser un problema. “Un ejemplo claro es el Corsa, que está como modelo líder en Reino Unido y en Alemania. Viendo esto no se nos pasa por la cabeza sustituir una denominación que es tan potente y con la historia que lleva detrás. Las variantes eléctricas no necesitan nuevas denominaciones ni marcas diferentes”, afirma Florian Heuttl.