El 42% del parque automovilístico tiene una edad media de más de 15 años. En Midas, alrededor de un 32% de los clientes tiene esa antigüedad o superior, un porcentaje muy importante, y un 30% entre 10 y 15 años. Y nuestras previsiones es que aumentará.

La inflación del coste de los automóviles y la incertidumbre sobre qué tipo de coche comprar está consiguiendo que el consumidor aplace al máximo la adquisición de un vehículo nuevo. Sólo hay que ver lo que está pasando en Europa. Hay muchísimas ayudas al coche eléctrico, pero en cuanto quitan las ayudas se paraliza la compra, porque la gente ni está dispuesta ni quiere gastar 50.000 euros en un coche.

El progresivo aumento del envejecimiento del parque español, situándose la media entre los 12,2 y los 14 años, nos obliga a que nuestros productos, servicios, ofertas y, por supuesto, los precios se tengan que adaptar al propietario de ese vehículo, porque obviamente no está dispuesto a pagar lo mismo por un mantenimiento de un coche de 17 años que por el de uno de siete.

Para ello hemos ido lanzando productos y servicios adaptados a este parque más antiguo. Por ejemplo, un servicio de descarbonización del motor con el que conseguimos que sea más eficiente, menos contaminante y que consuma menos combustible. Este servicio se efectúa primeramente en modo preventivo, destinado a coches con pocos años, para evitar que la carbonilla se vaya acumulando en el motor, y en modo correctivo, que está enfocado a coches ya con una cierta antigüedad que tienen problemas al pasar la ITV.

En este sentido, lanzamos el programa Senior Care enfocado a todo este parque de coches de más de 15 años donde se aplica un descuento fundamentalmente en mano de obra, tanto en las reparaciones más importantes, y que suponen un desembolso importante para el bolsillo del conductor, como en las revisiones oficiales. La gente tiende a pensar que una revisión oficial está enfocada el coche nuevo y no es así. Para realizar una revisión oficial no importa la edad del coche. Nosotros consultamos y seguimos las indicaciones del fabricante sobre las actuaciones a realizar para un modelo concreto en función del kilometraje. Es normal que un propietario de un coche 17 años no quiera gastar lo mismo que alguien con un coche de seis, por supuesto, pero es necesario invertir en él porque al final ese coche hay que mantenerlo.