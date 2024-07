Recasens reemplazará en el cargo al británico Wayne Griffiths (presidente de Seat-Cupra) que había ocupado el puesto en los dos últimos años. Griffiths presentó la dimisión hace poco más de un mes tras comprobar la “inacción del Gobierno” a la hora de apostar por la electrificación. El directivo de Seat se marchó molesto y fue apoyado por todo el sector. Desde la Moncloa se mostraron incómodos con la marcha de Griffiths, no entendieron que criticara al Gobierno porque no habían hecho nada. Precisamente por eso. Nada. Las medidas que se adoptaron de ampliar el Moves III no son más que cortinas de humo que el nuevo presidente deberá atravesar.