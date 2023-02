Kia logró una rentabilidad del 3% en sus concesionarios en España y facturó 1.200 millones en 2022

La fuerza de la marca coreana radicó en cinco modelos clave: el Sportage (14.822 unidades), el Stonic (10.951 unidades), el XCeed (9.359 unidades), el Niro (8.872 unidades) y el Ceed (6.086 unidades). También destaca el empuje de un modelo como el EV6, 100% eléctrico y elegido Car Of The Year 2022 , que sumó unas nada despreciables 809 unidades. Para este año se mantiene la oferta con tres estrenos. En octubre llegará la gran estrella, el EV9 100% eléctrico, una especie de SUV familiar con una imagen espectacular, repleto de tecnología y con un precio que rondará los 80.000 euros . En noviembre , dos renovaciones profundas, con el Picanto y el Sorento .

A todo ello habrá que sumar el papel de los nuevos actores en el mercado, las marcas chinas. Para Emilio Herrera, éstas compiten de una forma “desleal” en Europa debido a las ayudas que reciben. Herrera también recuerda que “lo que no hay que olvidar es que las unidades que llegan Europa vienen subvencionadas ya por el Gobierno chino y aquí se benefician de todas las ayudas. Es lo que ha hecho Biden (el presidente de Estados Unidos) con el IRA (Inflation Reduction Act, en inglés), que todo lo que no se produce en Estados Unidos no recibe la ayuda. No digo que haya que hacer esto, pero por lo menos no se puede poner una alfombra roja a los chinos cuando la competencia no es una competencia 100% leal. Por lo menos que haya reciprocidad con un acuerdo de libre comercio”, reclama Emilio Herrera.

En España, las marcas chinas están empezando a destacar y el presidente de KIa Iberia ha puesto en valor el trabajo de MG, DR, BYD y Lynk & Co (con su modelo de suscripción). “Por ahora no tienen un volumen grande, pero seguro que crecerán”. Los fabricantes chinos han “mejorado mucho su calidad” dado que “han entendido” que, a través de los productos eléctricos era la mejor forma de llegar a Europa e incluso ha destacado que algunos modelos se encuentran entre los mejor puntuados en Euro NCAP. “Como la normativa europea quiere que haya coches eléctricos y hay muchas ayudas, les hemos puesto todo en bandeja”, admite Herrera.