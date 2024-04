Michelin nombra a Carlos Verduras nuevo director de Marketing para España y Portugal

El recorrido profesional de Carlos Verduras, con más de 15 años de experiencia, le ha proporcionado un amplio conocimiento del sector del neumático, que junto a su visión orientada a los resultados le ayudarán a dirigir un área estratégica de la compañía y fortalecer la imagen del Grupo Michelin en España y Portugal.

“Tenemos muchos y grandes desafíos por delante, como seguir liderando el cambio del sector mediante nuestra estrategia enfocada en la calidad de nuestros productos y la sostenibilidad, en un mercado donde el foco en el cliente y su satisfacción toman más relevancia que nunca. No me cabe duda de que, junto con el gran trabajo ya realizado, y el gran equipo de personas que he encontrado a mi llegada, alcanzar cualquier meta que nos propongamos es posible” afirmó el nuevo Director de Marketing de Michelin.