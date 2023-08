Pirelli Scorpion MS, el neumático perfecto para los SUV de alta gama

Pirelli presentó el pasado mes de julio, durante el Festival de Velocidad de Goodwood, sus nuevos neumáticos de altas prestaciones P Zero E, P Zero R y P Zero Trofeo RS. Ahora, la firma italiana anuncia el lanzamiento del nuevo Scorpion MS, un neumático todo tiempo de altas prestaciones perfecto para los SUV de nueva generación.

Este nuevo neumático, heredero del Scorpion Verde All Season y del Scorpion Zero All Season, combina un alto rendimiento en materia de seguridad con una reducción del impacto medioambiental. Además, ofrece una mayor adherencia sobre seco y mojado, una menor resistencia a la rodadura que sus predecesoras y un mayor rendimiento kilométrico.