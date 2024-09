¿Por qué no se venden coches eléctricos? El precio y las trabas burocráticas echan para atrás al consumidor

Para el usuario, el coche eléctrico sigue representando un problema. Salvo los casos en los que no hay problemas económicos para la adquisición del vehículo y que se dispone de un punto de recarga eficiente, el resto de consumidores ha rebajado sus preferencias para comprar un coche eléctrico. Y es que quien quería tener un coche eléctrico ya lo tiene. Así que hay que convencer a más consumidores, y pese al esfuerzo de los fabricantes, los políticos no acaban de dar con la tecla.

El tercer elemento crítico es la fiscalidad, algo que en España llevamos mal. En muchos países europeos se ha actuado sobre el IVA, los impuestos de matriculación, las bonificaciones a las empresas y sobre los impuestos municipales. Aquí no. Y eso tampoco ayuda. Aquí se fiscaliza por potencia y no por emisiones. Además, cada comunidad va a su bola. Si a eso unimos que los planes de ayuda son farragosos y complicados (porque no se gestionan desde el Gobierno central si no que lo hacen las autonomías), no es de extrañar que la gente no opte por adquirir un eléctrico.

Son insuficientes y complejos. En España disponemos del Plan MOVES III (que permite conseguir hasta 7.000 euros pero que hay que declarar), aunque su eficacia está puesta en entredicho por la tardanza en la llegada de las ayudas. Desde la patronal del automóvil (Anfac) admiten que esa traba complica el desarrollo del coche eléctrico puro. “Los 5,5 millones de vehículos eléctricos que deberían estar según los planes del Gobierno son inalcanzables. La renovación de los fondos del Plan Moves III debería ayudar”, admite José López Tafall, director general de la asociación, pero apenas se llegará este año a un parque 100% eléctrico de 400.000 coches.

Las ayudas tampoco ayudan a tirar, ya que el público no las percibe como tales. Marta Blázquez, presidenta de la asociación de concesionarios (Faconauto) acusa a los políticos del desbarajuste: “El consumidor necesita mensajes claros porque busca certezas, y el problema es que mientras se espera, el parque envejece (ya tiene 15 años de media) y con ello suben las emisiones, vamos, el efecto contrario que se pretende. Desde el Gobierno hay un problema competencial notable ya que la gente vería mejor ayudas directas. El usuario quiere un plan de ayudas sin complejos, que permita modernizar el parque sacando de la carretera verdaderas cafeteras y apostando por la seguridad. Y no centrándose solo en el coche eléctrico si no en todas las tecnologías (gasolina, diesel, gas...) porque todas son eficientes y sostenibles”, reconoce la presidenta de Faconauto.

Alemania puso fin a las ayudas en 2023, tres años después que el gobierno de Angela Merkel las pusiera en marcha (suponían unos 6.750 euros). Hace una semana las ha vuelto a instaurar ante el desplome de las ventas de coches eléctricos (un 69% de caída en agosto, representando solo un 12% del parque de coche nuevo). El Ejecutivo de Olaf Scholz aprobó el miércoles un paquete de incentivos a la compra de vehículos eléctricos, entre los que se contempla una reducción de impuestos por un importe medio anual de 465 millones de euros entre 2024 y 2028.