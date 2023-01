Renault equilibra sus resultados de 2022 gracias a los electrificados

La marca del rombo, que en nuestro país dirige Sebastian Guigues , acabó 2022 con un diciembre muy bueno ocupando la cuarta posición del mercado, y cerró el global del año con 65.507 unidades vendidas (con una p enetración del 7% , mientras que la media europea fue del 6,4%). En las condiciones de mercado menguante y volátil, el director de la marca señala su optimismo pese a los resultados que cayeron en todos los fabricantes. Guigues reconoce que “hemos aprendido a ganar dinero en los dos últimos años en un entorno muy hostil , con un mercado pequeño. De cara a 2023 vamos a seguir privilegiando las ventas más rentables, lo que no quiere decir que la apuesta siempre sea el cliente privado. Soy optimista y creo que este año venderemos más que el pasado”.

Ausentados de volúmenes de antaño, las marcas del sector han basado su rentabilidad en la venta de menos modelos pero de segmentos superiores y más equipados . Con esta estratégia, Renault cerró el 2022 con un descenso de las ventas del 9,4% en todo el mundo, con 1,46 millones de vehículos, pero eso no quitó que en muchos países los resultados de rentabilidad fuesen positivos. En España , sin ir más lejos, la red de concesionarios de la marca cerró en un 2% .

En España, en 2022, fue la primera vez en 20 años de estadística que cuatro marcas polarizaron los datos de el modelo más vendido (Hyundai Tucson), la marca líder en turismos (Toyota), la marca líder en comerciales (Renault) y la marca líder en el mercado particular (Kia). “Eso es una muestra de lo competido del mercado español”, explica Guigues.

Renault está optando por una política comercial que busca estabilizar la rentabilidad del mercado. Según confirma el director de operaciones de la marca, Fabrice Cambolive, “la transparencia es nuestro objetivo. Por ello nuestra política de descuentos se está equilibrando más y cada vez hay menos diferencia entre el precio de tarifa y el de venta final. Eso permitirá también mantener una estabilidad de precios, teniendo una oferta clara y más rápida para el cliente”. Esta situación se dará en un entorno que viene de incrementar los precios unos 3.000 euros, fruto de potenciar las ventas de segmentos superiores y más equipados.

En este sentido, el director de Renault España admite que “es posible que los segmentos más pequeños no se vendan tanto, pero responde a una estartegia de razones de fabricación. Se han priorizado vender coches más grandes, más equipados y con un mayor margen de beneficio. Pero ese segmento de los pequeños seguirá porque las ciudades se inventaron antes que los coches, y es un tema de espacio. Es un segmento infravalorado”.

La electrificación ha sido el salvavidas de la mayoría de las marcas. No solo por la labor de vender más caros los coches, sino por contibuir a una mejora de la edad media de los parques en Europa. Renault cerró el pasado año como tercera marca en ventas de electrificados (tercera en eléctricos y segunda en híbridos) en Europa, con un crecimiento del 12% gracias a su oferta de eléctricos y a la apuesta por la transición a través de los híbridos. Una apuesta en la que las fábricas españolas juegan un papel clave. No así el mercado, que no acompaña con la electrificación.

Cierto es que Renault ha liderado la electrificación en vehículos comerciales (con el Kangoo e.Tech 100% eléctrico) en España, y con más de la mitad de vehículos vendidos electrificados. La idea es que el 65% de las ventas de 2025 sea de modelos electrificados (eléctricos+hibridos)

Para el director de Renault en España, hablando de mercado en general, nuevo y usado, “tenemos un mercado ridículo, y afectan muchos factores que impiden ver un camino claro hacia la electrificación. Digamos que las ayudas no sirven como tales, y a nivel político nos oyen pero nos escuchan poco. Con un parque de 13,5-14 años de media es complicado. El mercado de ocasión tiene un ratio de 2,3, lo que supone que en 2022 el 61% de los coches que se vendieron en este nivel fueron de más de 10 años de antigüedad, y eso que los precios subieron un 19% de media. No vamos por el buen camino para renovar el parque, por muchos coches nuevos que se vendan. No estamos yendo al ritmo esperado. Vender coches eléctricos es una buena idea, pero es mejor quitar coches viejos de la carretera”, afirma Guigues.