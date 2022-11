Skoda bate su récord de rentabilidad en España

Fidel Jiménez de Parga siempre sonríe. Siempre. Es optimista. Pero este año el director de Skoda España tiene varios motivos que invitan a ese optimismo y a esa confianza. La marca cerrará el ejercicio logrando la mayor rentabilidad de su historia en nuestro país, un 2,7%, lo que supone un nuevo récord para una firma que está abordando la transición a la electrificación con más dignidad que fuegos artificiales.

Enfrascados en la transformación al voltio en 2030 con un objetivo del 70% de su gama 100% eléctrica, Fidel Jiménez de Parga admite que la hibridación es una buena solución actual en algunos países (a pesar de que en el grupo no hayan apostado plenamente por esa tecnología de transición). En ese territorio las marcas asiáticas (Toyota, Kia y Hyundai preferentemente) están pescando abundantemente en España.

El resultado positivo hay que analizarlo, además, en el contexto de crisis sectorial provocado por la pandemia, la crisis de semiconductores y, sobre todo, la guerra de Ucrania que ha impactado con fuerza a la compañía. Las ventas de Skoda han caíd un 20% pero la cifra de negocio, en cambio, ha crecido un 14%, con 1.500 millones de euros. Eso convierte la convierte en la marca generalista más rentable en el conjunto del grupo Volkswagen este año. Y no piensen que la batalla es ahí con Seat, no, es con los asiáticos. Skoda es una marca más en a batalla y no se busca “canibalizar a Seat, porque no deja de ser un competidor más con el resto, que gestionamos entre el 75 % y el 80% del mercado”, señala el director de Skoda en España.