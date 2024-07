Stellantis lidera la electrificación en España con 65 modelos y 11 marcas

Más que una puesta de largo del director general comercial del grupo Stellantis en España, Pablo Puey, el acto celebrado en Madrid fue una demostración de liderazgo y compromiso con la electrificación del conjunto de marcas que conforma la compañía que preside Carlos Tavares. En total, Pablo Puey, asume el reto de mantener el volumen y el ritmo comercial de Stellantis con 11 marcas y 65 vehículos dotados de etiqueta ‘0’. Una apuesta de futuro que cuenta con la dificultad de asomar a un mercado en el que los modelos 100% eléctricos no llegan al 5% del mismo.

El grupo Stellantis y su director para España tienen muy claro que “estamos en un camino sin retorno, la reducción de la huella de carbono es incuestionable y debemos mantener la apuesta en este sentido”, admite Pablo Puey. El directivo es consciente de que no es una tarea fácil, “pero hemos venido aquí a jugar y a competir en el mercado. Tener menos de un 5% de vehículos eléctricos en las ventas en España no tiene ningún sentido. Con un 4,6% es casi como si no existiera este mercado”.