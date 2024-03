A la hora de la redacción de este artículo, Tesla todavía no ha reanudado la producción de la planta y no espera hacerlo rápido. El fuego también habría provocado apagones en la zona de Freienbrink, cerca de Grünheide, al sureste de la capital alemana. Por suerte para la compañía, el fuego no se habría expandido hacia la factoría y tampoco hacia otras zonas habitadas ni sensibles. La policía no ha confirmado la autoría que el rotativo BZ ha otorgado a los activistas medioambientales.