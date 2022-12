‘The Power of And’, la estrategia multitecnológica de Toyota para Europa

No es ningún secreto que Toyota no las tiene todas con la electrificación total. Que haya esperado hasta 2022 para lanzar un eléctrico es el ejemplo más claro. Asume que en Europa solo podrá matricular coches eléctricos a partir de 2035 -y que serán el núcleo de su oferta global para entonces-, pero aun así quiere llegar a esa fecha con una propuesta multitecnológica adaptada a las necesidades reales de cada cliente y mercado.

Como comentábamos, que no sea su propulsión favorita, no quiere decir que Toyota no apueste por la electrificación y ya anunciado, además de una inversión global de más de 30.000 millones para su transformación, que lanzará seis modelos de la familia bZ en Europa para 2026. No obstante, su plan para la próxima década pasa por combinar esos eléctricos con una gama completa de vehículos híbridos, híbridos enchufables y, por qué no, de hidrógeno. Esta estrategia ha sido bautizada como “The Power of And” (“El poder de Y”) porque Toyota quiere vender eléctricos “and” (y) híbridos e híbridos enchufables y vehículos de hidrógeno.