Toyota desvela el bZ SUV Concept y el C-HR Prologue

Toyota se prepara para lanzar seis modelos nuevos dentro de la familia bZ (Beyond Zero) de coches eléctricos que inauguró el SUV bZ4X -finalista del premio Car of the Year- este mismo año. Estos lanzamientos se enmarcarán en un plan de electrificación anunciado en el Kenshiki Forum que la marca ha celebrado en Bruselas y que abarcará todo tipo de tecnologías para hacer que la transición se adecúe a cada país y a cada realidad, aunque la electrificación total, que al fin y al cabo será la meta en 2035, tendrá un papel prioritario.

Tras la llegada del bZ4X, el siguiente será otro todocamino compacto. Toyota sabe, como todas las marcas, que el segmento de los C-SUV no solo es el más vendido y demandado en Europa, sino también el que más crece y pro eso prepara el lanzamiento de dos vehículos para atacar directamente a ese espacio del mercado y que ejemplifican a la perfección el plan de electrificación que seguirá Toyota: el nuevo C-HR -híbrido e híbrido enchufable- y este mencionado C-SUV eléctrico de la familia bZ.