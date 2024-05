Aunque Antlitz no lo menciona en LinkedIn, una subida de los aranceles podría suponer también una subida de los impuestos desde el bando chino, cuyo ejecutivo ya confirmó que tiene preparada subirlos un 25% en caso de necesidad. Cabe recordar que el Grupo Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, por ejemplo, se verían gravemente perjudicados por esta medida ya que los tres fabricantes tienen en China su mercado principal y, además, concentran poca producción den el país.

Otros fabricantes, como Ferrari o Stellantis, también se han pronunciado al respecto. Desde Maranello, desde una posición distante, no ven ningún problema, ya que no tienen en el país asiático una gran posición y no consideran a los vehículos chinos rivales en los segmentos que ocupa. En su caso, su consejero delegado, Benedetto Vigna, definió estas tensiones como “una bonita competición” y dijo que no lo consideraba una “guerra comercial”.

Para Stellantis la posición es más delicada porque, si bien su posición en el mercado chino no es especialmente importante, por lo que más impuestos no les afectarían demasiado, planea lanzar Leapmotor, una firma china en la que ha invertido, en Europa a partir de septiembre. Si hay impuestos sobre los coches chinos, el grupo francoalemán tendrá más complicado introducirla en el continente.

La Unión Europea debería pronunciarse sobre esta materia a principios del mes que viene y, en el caso de introducir nuevos impuestos, estos podrían entrar en vigor tan pronto como en el mes de julio. Este año, las firmas chinas van camino de concentrar el 10% del mercado europeo, unas 1,5 millones de unidades.