Europa decidirá, presumiblemente el mes que viene, si imponer mayores impuestos sobre los vehículos chinos, que este año van camino de concentrar el 10% del mercado europeo, unas 1,5 millones de unidades. No obstante, fabricantes como Stellantis no tienen claro que subir dichos impuestos sea la solución, ya que podría provocar una guerra comercial que no interesa a la industria europea por varios motivos.

El primero es que muchas firmas europeas tienen el foco puesto en China, el mayor mercado por volumen de vehículos eléctricos y de combustión, para incrementar sus ventas y, por tanto, facturación y beneficios. Volkswagen, Audi, el grupo BMW, Porsche, Land Rover, Lamborghini... Muchas son las marcas que quieren vender más en el Gigante Asiático, mientras el ejecutivo de Xi Jinping ya ha advertido que está preparado para imponer aranceles de hasta el 25% para los vehículos importados.

Por otro lado, se produce otra situación con marcas como Leapmotor, otra firma china, pero participada por Stellantis, que quiere llegar al mercado europeo en septiembre. Si hay impuestos sobre los coches chinos, el grupo francoalemán tendrá más complicado introducirla en el continente.