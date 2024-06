$!Aniol Canet, nuevo Country Manager de Zero Motorcycles

Aniol Canet, nacido el 18 de junio de 1992 en Manresa, aporta una sólida trayectoria profesional en el sector de las motocicletas eléctricas , destacando por su capacidad de liderazgo y conocimiento profundo del mercado iniciándose en el sector como responsable de Catalunya y Baleares en ASBA – Royal Enfield BCN, importador de Zero Motorcycles, (2015-2018), siendo director comercial del importador de Zero Motorcycles y Askoll para España y Portugal de la empresa Next Motorbike (2018 y 2021) y finalmente Director B2C y B2B en Ray Electric Motors (2021-2024) para España y Portugal.

Zero Motorcycles , líder mundial en motocicletas eléctricas, se complace en anunciar la incorporación de Aniol Canet como nuevo Country Manager en Iberia . Con esta introducción, Zero Motorcycles refuerza su compromiso con el crecimiento y el desarrollo del mercado de motocicletas eléctricas en la región ibérica.

En sus primeras declaraciones como Country Manager, Aniol Canet expresó su entusiasmo por su nuevo rol en Zero Motorcycles: “Desde mis primeros contactos he sentido una pasión por Zero Motorcycles. Es todo un honor poder ayudar y aportar mi granito de arena para hacer crecer la marca en Iberia. Para nosotros es muy importante tener una amplia red de concesionarios preparados, ya que es crucial poder cubrir la postventa a nivel Iberia para todo cliente interesado en Zero Motorcycles”.

“El cliente no solo elige Zero Motorcycles por sus diseños y prestaciones, también lo hace por su conciencia social y comodidad del día a día. Quien prueba una Zero no hay nada que debatir en el mundo eléctrico de dos ruedas. Es estar al nivel más avanzado de tecnología en motocicletas”, añadió el directivo.

Con la llegada de Aniol Canet, Zero Motorcycles reafirma su estrategia de expansión y consolidación en el mercado ibérico, enfocándose en ofrecer productos innovadores y sostenibles, además de un servicio postventa de calidad. La compañía confía en que la experiencia y dedicación de Aniol contribuirán significativamente al éxito de la marca en esta región estratégicamente clave.

Con la apuesta por Aniol Canet, Zero Motorcycles refuerza la importancia que tiene el mercado policial en su línea de desarrollo de nuevos productos, buscando la excelencia en comodidad, confort y prestaciones para los cuerpos de seguridad del Estado, y ayudando a crear un entorno más seguro y sostenible.