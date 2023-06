Cada marca de motos tiene su marchamo. En el caso de Honda es la tecnología. Y desde su fundación. No en vano fueron los primeros en lanzar una moto de calle con frenos de disco como la CB 750 Four de 1969 y años más tarde también fueron pioneros con el primer modelo con airbag de serie como la 1800 Goldwing en 2006. Más reciente pero no menos importante es la transmisión de doble embrague o Dual Clutch Transmission.