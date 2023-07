¿Quién nos lo iba a decir, hace pocos años, que pudieras cruzarte el país de punta a punta con una motocicleta 100% eléctrica , o incluso traspasar fronteras y aventurarte a viajar por otros países europeos a sus mandos? Esto ya es el presente y marcas como Zero Motorcycles tienen mucha “culpa” pues sus esfuerzos e inversiones han culminado por poner en el mercado y en manos de cualquier motero tecnología capaz de ofrecer no sólo excepcionales prestaciones dinámicas sino también funcionalidades y autonomías de medio/largo alcance .

Y si no que le pregunten a Alicia Sornosa , escritora y motoviajera que encima de una Zero SR/F recorrió más de 3.000 kilómetros en su travesía de España a Suiza . “Es posible lanzarse a recorrer muchos kilómetros con una moto eléctrica -nos explicaba Alicia-. Lo he hecho. La diferencia es que hay que tomarse el viaje de otra manera, con otros tiempos . Depende del país por el que discurra tu viaje, habrá mejor o peor red de cargadores, al final, siempre es una aventura”.

El viaje y todos los esfuerzos de ponerlo en marcha no merecerán la pena si la “máquina” humana no está en perfecto orden de marcha. Los trayectos en moto pueden ser verdaderos regalos para los sentidos, pero las horas y los cientos de kilómetros encima del sillín con una determinada postura de conducción y los azotes de las inclemencias también suponen un desgaste corporal .

Planificar pormenorizadamente un viaje adquiere especial importancia cuando la moto es eléctrica. En cualquier viaje sobre ruedas es siempre aconsejable planear la ruta, las horas de salida de cada jornada, el recorrido y las distancias que realizaremos cada día, el estado de las carreteras y peajes, las paradas que realizaremos (se recomienda parar al menos cada 200 km), los sitios donde comeremos y descansaremos , etc. Obviamente, si viajamos en una Zero Motorcycles tendremos que prever además los puntos en los que recargaremos nuestras baterías en función de la autonomía de nuestro vehículo y del tiempo que nos llevará llenarla de nuevo. Recordemos que, en el caso de las motos de la firma californiana, el rango de kilometraje es elevado y en algunos modelos alcanza hasta los 300 km , con un tiempo de recarga del 100% de la batería inferior a tres horas.

En cualquier caso, averigua con antelación dónde puedes recargar tu moto durante la travesía. Alicia Sornosa nos contaba que lo primero que hizo fue hablar con otras personas que tenían coches y motos eléctricas: “Ellas me recomendaron diferentes apps para encontrar los cargadores, preparé un recorrido pasando por estos puntos y me lancé. También tuve cuidado con elegir hoteles en los que hubiera cargadores, aunque al final muchos no funcionasen. La primera parte del viaje fue un poco más complicada, pero a la vuelta ya me sabía todos los trucos, había aprendido lo que aguantan las baterías y viajé muchísimo más relajada”.

A la hora de reservar hoteles, Alicia se fijaba en que anunciaran que tenían cargador: “Algunos no funcionaban, otros no tenían, pero no me han puesto problemas cuando he sacado el ‘shuko’ o cable a la pared. En otras ocasiones, había un centro de carga cerca y no me ha quedado más remedio que salir del hotel para recargar la batería. Cada vez hay más hoteles con cargadores. En los hoteles de 4* no ha habido problemas, hay marcas de coches como Porsche o Tesla que tienen ahí sus postes de carga rápidos”.