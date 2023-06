¿Por qué pasarse a lo eléctrico? Porque las motos eléctricas presentan toda una serie de ventajas frente a los modelos de motor térmico , ventajas como sus cero emisiones para preservar el medio ambiente, la facilidad de conducción al no llevar cambio de marchas, la ausencia de contaminación sonora y un motor que no desprende calor , por no hablar de su bajo mantenimiento y el reducido coste de la electricidad frente a la gasolina .

Tal vez la FXE no sea barata en su coste inicial pero a la larga sale a cuenta ya que apenas necesita mantenimiento y aunque la electricidad está cara no tanto como la gasolina. ¿Y el precio? 15.440 euros en España y 14.190 euros en Canarias. Hasta el 30 de junio Zero mantiene la campaña Go electric con un descuento de 1.500 euros en la compra de una FXE o modelo similar.