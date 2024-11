En un paso decidido hacia la democratización de la movilidad eléctrica sobre dos ruedas, Zero Motorcycles ha presentado en el EICMA 2024 su ambiciosa iniciativa ‘All Access’ . Este nuevo plan, diseñado para acercar la tecnología premium de la marca a un público más amplio , proyecta lanzar seis modelos de motocicletas en los próximos dos años , todos a un precio inferior a los 10.000 euros , permitiendo así que más usuarios de todo el mundo experimenten las ventajas de la conducción eléctrica.

El primer avance de esta estrategia se materializa en la nueva X Line, compuesta por los modelos Zero XE y Zero XB. Estas motocicletas destacan por su agilidad y versatilidad tanto en terrenos urbanos como off-road. Con baterías extraíbles, control de tracción ajustable y suspensión optimizada de fábrica, los modelos XE y XB ofrecen una experiencia de conducción intuitiva, ágil y emocionante, que refleja el compromiso de Zero por ofrecer un rendimiento de calidad superior en sus vehículos eléctricos.