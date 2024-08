Zero S: eléctrica de sensación con carnet de coche

El mundo de las dos ruedas está en constante evolución, y las motos eléctricas se han convertido en protagonistas de una revolución silenciosa pero poderosa. En este escenario, la Zero S de Zero Motorcycles se destaca como una de las opciones más atractivas para quienes buscan combinar tecnología de punta con una experiencia de conducción emocionante, todo dentro del marco legal del carnet A1. En este artículo, exploraremos las características que hacen de la renovada Zero S una opción ideal para conductores jóvenes y aquellos que se benefician de la equivalencia del carnet de coche con tres años de experiencia que les permite conducir motos de hasta 11 kW, como la Zero S.

Un diseño basado en la prestigiosa SR/F

La nueva Zero S ha sido totalmente renovada este año, adoptando la plataforma de la aclamada SR/F, un modelo conocido por su rendimiento superior y su diseño vanguardista. Sin embargo, la Zero S se ha adaptado para cumplir con las restricciones del carnet A1, limitando su potencia a 11 kW (equivalente a 15 CV) y su velocidad máxima a 139 km/h. Estas especificaciones la hacen accesible no solo para los conductores de 16 años con el carnet A1, sino también para aquellos que poseen un carnet de coche con más de tres años de experiencia, ofreciendo una transición suave al mundo de las dos ruedas.

Potencia controlada, diversión garantizada

Una de las características más destacadas de la Zero S es su motor Z-Force 75-5, que proporciona una experiencia de conducción suave y controlada. Aunque su potencia está limitada a 11 kW, esto no significa que la moto carezca de carácter. De hecho, la entrega de par instantáneo típico de las motos eléctricas asegura una aceleración rápida y un rendimiento que no decepcionará a quienes buscan emociones en cada curva. Además, la Zero S cuenta con una velocidad máxima de 139 km/h, suficiente para moverse con agilidad tanto en ciudad como en carretera. Esta velocidad, combinada con su diseño ligero y manejo preciso, la convierte en una compañera perfecta para los desplazamientos diarios, ofreciendo una mezcla ideal de practicidad y diversión.

Innovación y tecnología al servicio del conductor

La Zero S no solo impresiona por su rendimiento, sino también por su avanzada tecnología. Equipada con un sistema de propulsión que prácticamente no requiere mantenimiento, la moto ofrece una autonomía destacable gracias a su batería de alta capacidad, que puede proporcionar hasta 359 km de recorrido en ciudad con una sola carga, dependiendo de la configuración de la batería y el estilo de conducción. Además, la moto incorpora un sistema de frenado regenerativo, que permite recuperar energía durante las deceleraciones, aumentando la eficiencia y extendiendo la autonomía. Todo esto se controla fácilmente a través de una interfaz de usuario intuitiva, que se puede personalizar para adaptar la moto a las preferencias del conductor.

Conducción económica y respetuosa con el medio ambiente

Otra ventaja de la Zero S es su bajo coste de mantenimiento. Al ser eléctrica, los gastos de combustible son cosa del pasado, y el mantenimiento se reduce significativamente gracias a la ausencia de elementos como el aceite del motor o los filtros. Esto, combinado con las crecientes infraestructuras de recarga y las políticas de incentivos para vehículos eléctricos, hace que la Zero S no solo sea una elección emocionante, sino también económica y respetuosa con el medio ambiente. En marcha, ofrece un dinamismo que nada tiene que envidiar de una moto con motor térmico. El chasis multitubular ofrece una excelente rigidez para aprovechar al máximo sus prestaciones mientras que el resto de la parte ciclo destaca por la calidad de sus componentes como las suspensiones regulables Showa, los frenos J.Juan y los neumáticos Pirelli. Y en prestaciones el pico de potencia es de 60 CV ofreciendo unas aceleraciones fulgurantes.

La batería es de 14,4 kW/h con un cargador integrado de 3 kW que le permiten cargar el 95% en cuatro horas, tiempo que se reduce a 1,3 horas con el Rapid Charger opcional de 6 kW. La electrónica merece un capítulo aparte desde la conectividad con el teléfono para monitorear su estado o incluso acceder a la Cypher Store para mejorar su equipamiento hasta los modos de conducción con modos como el Rain, Eco, Standart, Sport, Canyon y otros tantos personalizables que inciden en la entrega de potencia, velocidad máxima, freno regenerativo, control de tracción...

La renovada Zero S es mucho más que una motocicleta eléctrica adaptada a los requisitos del carnet A1, y forma parte de la gama de 11 kW de Zero formada por la DS, la adventure eléctrica, y la FXE, una divertida supermotard de ciudad. Con todo, la Zero S es una invitación al futuro del motociclismo, donde la sostenibilidad y la tecnología se unen para ofrecer experiencias de conducción emocionantes y responsables. Para los conductores jóvenes, representa una puerta de entrada perfecta al mundo de las motos eléctricas, permitiéndoles disfrutar de todas las ventajas de una moto de alta calidad sin las complicaciones de los modelos tradicionales.

Cinco años de garantía