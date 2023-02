Zero SR-X, diseñando el futuro

Zero Motorcycles no deja de sorprender. Si hace poco más de un año que viajaba el futuro para traer al presente la FXE, la reinterpretación vanguardista de la moto eléctrica, ahora acaba de desvelar las imágenes de la espectacular SR-X, una concept bike única en su especie. Este prototipo nace fruto de la completa transformación de una Zero SR/S y que llega como la última creación de su programa de desarrollo DESIGN THE FUTURE que ha producido algunas de las motos eléctricas más innovadoras y creativas del mundo. Y es que este programa reúne a algunos de los diseñadores e ingenieros más talentosos de la industria para impulsar los límites de lo posible en el sector de las motos eléctricas a través de sus creaciones.

En esta ocasión, Zero Motorcycles vuelve a reunirse con HUGE Design, empresa también californiana especializada en todo tipo de diseños industriales liderada por Bill Webb, quien una vez más ha desempeñado un papel clave en la visión de Zero para el futuro. Webb fue responsable del diseño de la popular FXE y de su anterior prototipo, la Zero SM. Esta concept bike con semi-carenado exhibe una combinación de rendimiento y estilo único dentro de la movilidad eléctrica.