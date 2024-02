Aparcar: el gran problema de la movilidad en España

Asimismo, del informe se desprende también que el 52% de los conductores conocen o han oído hablar de las aplicaciones para pagar el aparcamiento, pero solo el 33% las han utilizado en el último año.

Seis de cada diez conductores alegan que no utilizan las zonas reguladas y, por tanto, no las necesitan; el 24% no está familiarizado con las aplicaciones; el 18% cree que tiene ya demasiadas aplicaciones y no quiere más y el 8% no quiere que se sepa dónde se encuentra o lo que hace.

Por edades, los jóvenes de entre 25 y 34 años son los que están más familiarizados con este tipo de apps, seguidos por la siguiente franja de edad, de 35 a 44 años. Por su parte, los mayores de 65 y los jóvenes de 18 a 24 años son los que menor conocimiento tienen de ellas.