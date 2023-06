¿Quieres un Citroën My Ami Buggy? Esta es tu gran oportunidad

El próximo martes 20 de junio el modelo más disruptor de la gama Citroën será el gran protagonista. La marca del doble chevrón pondrá a la venta solo a través de su portal digital las 60 unidades exclusivas del My Ami Buggy, un cuadriciclo de edición limitada que en su primera experiencia 100% digital de hace unos meses consiguió ‘colarse’ en la casa de 50 afortunados en tan solo 18 minutos. Esta acción no viene sino a reforzar la tendencia del mercado a través del comercio electrónico, una parcela en la que Citroën tiene depositadas muchas esperanzas “aunque no las únicas. Cada cliente requiere un lenguaje diferente”, afirman desde la marca. El Citroën My Ami Buggy se ofertará desde las 12.00 horas del día 20 de junio, de forma completamente online a través de su página web y con un precio de salida de 10.490 euros.

La firma francesa de Stellantis apuesta por la omnicanalidad en su proceso de transformación, proporcionando herramientas de venta que permitan al público acomodarse a sus necesidades. “No todo el mundo quiere comprar un vehículo yendo al concesionario, pero tampoco todo el mundo pretende cambiar de coche a través de internet. El comportamiento del cliente es diverso. De ahí la apuesta omnicanal”. En el mercado, el 75% de los clientes quieren ver el vehículo antes de comprarlo, dos de cada tres consideran imprescindible probarlo antes de decidirse, mientras que un 38% prefiere negociar en persona o no se siente cómodo online.