Renault nos descubre el alma del Scenic, Car Of The Year 2024

Casi cinco meses después de que el Renault Scenic fuese elegido como el mejor coche del año en Europa, Car Of The Year 2024, Neomotor y Prensa Iberica participo en una interesante charla con el director general de Renault España, Sébastien Guigues. Fue en un encuentro organizado por Mobility Chats de Atrevia y contó con el periodista Juan Carlos Payo como moderador de un repaso por la historia, las virtudes y las propuestas del modelo que 58 jurados de 22 paises de Europa (entre los que está Neomotor) eligieron en el pasado salón del automóvil de Ginebra como el mejor coche del 2024.

Juan Carlos Payo (director de negocio de motor de Atrevia), Sébastien Guigues (director general de Renault España y Portugal) y Xavier Pérez (director de motor de Prensa Ibérica y vicepresidente del jurado de The Car Of The Year) charlaron distendidamente sobre los aspectos más interesantes que llevaron al Renault Scenic a ser considerado como el mejor de una lista final de siete modelos. El Scenic, logró la mejor puntuación con 329 votos seguido del BMW Serie 5 (308 votos), el Peugeot 3008 (197 votos), el Kia EV9 (190 votos), el Volvo EX30 (168 votos), el BYD Seal (131 votos) y el Toyota C-HR (127 votos).

Entre los momentos que los tres recordaron, pusieron énfasis a que en esta edición del Car Of The Year, cuatro de los finalistas contaban con una versión 100% eléctrica, mientras que el resto también eran electrificados. Coincidieron en señalar al Scenic como un modelo familiar, accesible y con gran tecnología, rasgos característicos que deben cumplir los candidatos al mayor premio del automóvil mundial.