24 Horas de Le Mans: todo sobre las categorías participantes

La edición del centenario de las 24 Horas de Le Mans ha generado una expectación enorme dentro del mundo del motor. No solo es la carrera más importante del año del calendario automovilístico, sino que además este año la máxima categoría, la de los Hypercars , llega con más marcas y competencia que nunca. La nueva generación de vehículos ha motivado a firmas como Ferrari , Porsche o Peugeot a volver a competir por el puesto más alto y poblar una parrilla que, desde hace unos años, dominaba Toyota con mano de hierro.

Es la categoría sobre la que se posan todas las miradas y la gran esperanza de la organización para revitalizar una carrera y una competición, el Mundial de Resistencia (WEC) que no pasaba por su mejor momento de popularidad.

Según la normativa, los LMH deben cumplir con las regulaciones técnicas impuestas por la organización, que dictan que ningún componente mecánico puede estar a la vista , pero aportan mucha flexibilidad en términos de diseño y motorización . En ese sentido, los fabricantes tienen libertad en el plano mecánico siempre que el motor sea de gasolina y disponga de un sistema híbrido de no más de 270 CV (200 kW) de potencia. Por su parte, los LMDh permiten también libertad con el motor, el diseño y el sistema híbrido , pero el chasis debe proceder de Dallara, Multimatic, Ligier o Oreca.

En esta edición saldrán 16 Hypercars (incluyendo LMDh) a pista de las marcas Porsche, Ferrari, Peugeot, Toyota, Cadillac, Glickenhaus y Vanwall , 12 de los cuales pertenecerán a equipos oficiales y cuatro a equipos privados como Jota. BMW no ha llegado finalmente a tiempo para este año, pero se espera que ponga un Hypercar en pista en 2024.

En ambos casos, su peso medio debe alcanzar los 1.030 kilos y su potencia máxima no sobrepasar los 670 CV (500 kW) . Durante las 24 Horas de Le Mans, todos los competidores calzarán neumáticos Michelin . Las vueltas de estos vehículos al Circuito de La Sarthe se sitúan alrededor del minuto y medio .

La categoría LMP2 representa el segundo escalón en cuanto a potencia y tiempo de vuelta , estando por debajo de los Hypercars, pero por encima de los GTE Am. La regulación actual que dicta cómo deben ser data de 2017, con apenas algunos cambios leves durante los últimos años. En este caso, los participantes no tienen tanta flexibilidad como en los Hypercars y deben elegir entre cuatro chasis, de Oreca, Onroak Automotive, Dallara y Multimatic , y solo pueden montar un motor V8 de 4.2 litros firmado por Gibson . Esta configuración se desarrolló para limitar los costes y posicionarse como una opción atractiva para los equipos privados.

Su peso mínimo está fijado en 930 kilos y su motor ofrece 600 CV de potencia . No hay proveedor fijo de neumáticos, que deben ser, como máximo, de 18 pulgadas . A parte de en el WEC, está categoría también provee de coches en las European Le Mans Series (ELMS).

Los vehículos participantes en la categoría GTE Am son coches de competición derivados de deportivos y superdeportivos de dos puertas aptos para circular por la carretera. En todos los casos el motor será de aspiración natural de 5.5 litros o turbo de 4.3 litros. Pese a que la potencia no está estipulada, se aplica BOP (Balance of Power – Balance de Rendimiento) para que todos los vehículos estén a la par en cuanto a prestaciones.