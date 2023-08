El primer fabricante que se atrevió a utilizar un icono para conquistar al comprador con un eléctrico fue Ford, con el Mustang Mach-E . Los petrolheads (apasionados del motor) no tardaron en poner el grito en el cielo, sentían que la firma americana fallaba al linaje de un modelo mítico por sus bloques de combustión. La necesidad de conectar la electrificación con la diversión ha resultado imperativa para las marcas, así que no es de extrañar que Volkswagen también recurra a su emblema más conocido para sus próximos deportivos cero emisiones.

La imagen del emblema GTI con la “I” reemplazada por un rayo no ha tardado en recorrer las redes sociales del mundo entero. Ese símbolo es la clara referencia a la electrificación, una transición que los apasionados de los hothatch (compactos deportivos) no acaban de encajar con el entusiasmo que las marcas necesitan. Mucho menos si añades una denominación completamente nueva como es la de GTX, estrenada hace apenas un año con el ID.4 GTX que probamos en este reportaje.

El propio Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, reconoció a medios internacionales que no podía dejar caer en el olvido las siglas GTI o R: “La conexión entre Volkswagen e ID. funciona, no hay necesidad de cancelarla. Pero tenemos marcas icónicas como Golf y GTI. Estaríamos locos si las dejásemos morir”. Además, en 2025 se cumple el 50 aniversario de ese emblema de la deportividad para todos los públicos. No es descabellado pensar que, hasta entonces, se mantenga como el estandarte de la combustión que ha conectado con tantos jóvenes, y no tan jóvenes, a lo largo de sus cinco décadas de vida.