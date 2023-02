Probamos la versión GT del Mustang Mach-E eléctrico

Según la ficha técnica ofrece una autonomía total de 490 km, aunque lo cierto es que resulta muy complicado llegar a esa cifra a no ser que vayas mucho por ciudad y renuncies completamente a disfrutar de las prestaciones de esta versión. Algo que no tiene sentido si has apostado por el GT. Pero si haces un uso combinado y te diviertes de vez en cuando al volante de este modelo, lo más seguro es que te debas de conformar con una autonomía de algo menos de 350 kilómetros. Eso sí disfrutarás de cada metro que recorras a bordo de este coche.