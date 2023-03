En mi caso, y con la carga completa, conseguí completar un trayecto de 50 kilómetros al trabajo en 3,2 l/100 km a la velocidad máxima de la vía. Eso sí, en cuanto la batería se descargó y al no tener cargador, el consumo subió hasta los 6,3 l/100 km, que es elevado pero no un despropósito. Además, este crossover sufre las consecuencias del aumento de peso y la frenada no me parece tan eficaz como en sus hermanos 100% térmicos S Line, como tampoco el control de las levas tras el volante que gestionan el cambio S tronic de 6 velocidades.