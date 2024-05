Cuenta atrás para conocer el Car Of The Year 2024

Solo puede quedar uno. Será este lunes 26 de febrero. Al filo de las 8 de la mañana se dará a conocer en el marco del resucitado Geneva Motor Show (que se celebra en el Palexpo de la capital suiza) el nombre del ganador del mejor premio europeo del sector del automóvil: The Car Of The Year.

Aquí lo podrás seguir en directo.

Los 59 jurados de 23 países (por ahora los dos jurados de Rusia están temporalmente ausentes de a votación), entre los que se encuentra el director de motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez, ofrecerán su veredicto después de haber analizado de forma exhaustiva los siete modelos finalistas de esta edición 2024: BMW Serie 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Renault Scenic, Toyota C-HR y Volvo EX30.

Antes de emitir nuestro voto, los seis jurados españoles y el resto de compañeros, coincidieron nuevamente en unas jornadas de pruebas en el circuito francés de Mortefontaine. En estas intensas sesiones de pruebas pudimos practicar una disección afinada de cada coche que este año compite para heredar la corona que el pasado año se llevó el modelo de Stellantis, el Jeep Avenger.