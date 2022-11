El Mercedes-AMG One pulveriza el récord de Nürburgring

Ha pulverizado el crono con el Mercedes-AMG One con un tiempo ante notario de 6:35,183 minutos para completar una vuelta al circuito de 20,832 kilómetros. Una marca descomunal que ha sido posible gracias a la tecnología de Fórmula 1 que este coche hereda directamente de los monoplazas de Hamilton y Russell.

El circuito de Nürburgring-Nordschleife es la vara de medir que emplean todas las marcas para demostrar la deportividad de sus vehículos, Mercedes la acaba de partir por mitad al rebajar en 8 segundos el anterior récord de coches de producción homologados para la carretera y que le también le corona en la categoría de superdeportivos pese a que las condiciones de la pista no eran las ideales.

“ Ha sido una experiencia realmente inolvidable ”, dijo Maro Enge l tras completar la vuelta récord. “No esperaba que pudiéramos marcar un tiempo de vuelta así con esas condiciones en la pista. Algunas zonas cruciales del circuito no se habían secado del todo y, por tanto, la superficie era delicada. Era un reto especial. Al igual que Lewis Hamilton y George Russell en sus fines de semana de carrera, también tuve que utilizar la energía eléctrica de la tracción híbrida de la mejor forma posible. Eso no es fácil, especialmente con esta longitud de pista. Además, había que utilizar el DRS de forma eficiente . Todo esto transmite la sensación de estar en un Fórmula 1. Definitivamente fue algo muy especial conducir este increíble coche en el Ring”.

A las 17:14:31 del pasado 28 de octubre de 2022, el piloto de carreras y embajador de la marca AMG Maro Engel salió a pista para realizar el último intento del día marcando el nuevo tiempo en el exigente asfalto de Eifel. Quedaba menos de un minuto para que cerraran la oficialmente la pista a las 17:15, y pese a haber marcado ya un nuevo mejor tiempo, el piloto del DTM aún no estaba satisfecho. A medida que pasaba el tiempo las condiciones de la misma mejoraban por momentos. Así, Maro Engel aprovechó la última oportunidad y mejoró el tiempo de vuelta hasta conseguir el nuevo récord oficial de 6:35,183 minutos . Si se hubiera realizado en la variante de circuito conocida por ser el escenario de los Súper Test a automóviles deportivos, el tiempo de vuelta habría sido de 6:30,705 minutos.

“ Estoy orgulloso de todo el equipo de AMG, de todos los que han participado en este proyecto .. Aunque el AMG One se encuentra más a gusto en un circuito de Gran Premio que en el Nordschleife, hemos seguido con la esencia de este proyecto dando un paso más allá. Somos los primeros en afrontar el reto de rodar en Nürburgring con un superdeportivo. Eso es también lo que hace que este proyecto sea tan único y estoy muy contento con este fantástico tiempo de vuelta”, dijo Philipp Schiemer , Presidente del Consejo de Administración de Mercedes AMG GmbH.

Mercedes-AMG llevó dos unidades del One al Ring. Según las especificaciones de Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, ambos vehículos fueron inspeccionados y certificados por TÜV Rheinland para garantizar que eran de producción en serie . Un notario confirmó el buen estado de los vehículos y la correcta ejecución de las vueltas que sirvieron para marcar el récord.

El vehículo que batió el récord tenía todo lo que un Mercedes-AMG One ofrece de serie : por primera vez, el hipercoche lleva del circuito a la carretera la tecnología de propulsión híbrida de la Fórmula 1. Con un motor de combustión y cuatro motores eléctricos, el E Performance híbrido ofrece un total de 1.063 CV (782 kW (782 kW ), con una velocidad máxima de 352 km/h. El resto de la tecnología presente en el modelo abarca desde un monocasco y carrocería de carbono, pasando por una unidad de motor/transmisión como elemento destacado y la aerodinámica activa, hasta el chasis push-rod. Cuenta a su vez con la tracción integral AMG Performance 4MATIC+ totalmente variable , con un eje trasero de accionamiento híbrido y un eje delantero de accionamiento eléctrico con vectorización del par.

Los neumáticos utilizados fueron los Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO , que se montan también de serie y se han desarrollado específicamente para el One. El sistema de frenos cerámicos de alto rendimiento AMG de serie garantiza la máxima frenada y estabilidad.

Uno de los secretos para lograr el récord fue realizar una gestión especial de la energía para recorrer los 20.8 km que hay que completar para dar una vuelta a Nordschleife. Esto significa que no pudo acelerar al máximo en todos los tramos de la pista, sino que también tuvo que gestionar la energía. Para ello, utilizó el Energy Flow Control (EFC) regulable en cuatro niveles disponible en el AMG One y levantó el gas un poco antes en algunos sectores, lo que se conoce como “lift and coast” en el argot técnico. Además, Maro también utilizó la recuperación de energía en las frenadas. Así, incluso en la larga Döttinger Höhe, la batería de alto rendimiento seguía ofreciendo suficiente potencia para alcanzar una velocidad máxima de 338 km/h.