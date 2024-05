Renault ha cumplido su promesa con el Renault 5 E-Tech, aunque con asteriscos. La firma del rombo abre los pedidos del urbano eléctrico basado en el mítico R5 el próximo 31 de mayo y, por tanto, ha dado a conocer sus precios. Luca de Meo, consejero delegado del Grupo Renault, dijo en 2021, cuando presentó su plan ‘Renaulution’, que el objetivo era que el coche costara menos de 25.000 euros y así es, aunque solo en una versión.

Esta versión no estará disponible a partir del 31 de mayo, sino que llegará en 2025, y tendrá un precio de 24.900 euros. No obstante, será una variante poco práctica. En su acabado más básico, llegará equipado con la batería más pequeña, de 40 kWh de capacidad para 300 kilómetros de autonomía, que alimentará un motor eléctrico de 95 CV de potencia. El gran hándicap será su carga, que no admitirá la corriente contínua y, por tanto, la carga rápida no será posible.