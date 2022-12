Musk debe dejar de ser CEO de Twitter

No hace ni dos meses que Elon Musk es propietario de Twitter y, al margen de los múltiples escándalos en cuanto a despidos, dimisiones y peleas con periodistas -con cancelaciones de cuentas mediante-, lo que queda claro es que el CEO de Tesla sobreestimó la capacidad de la red social de generar el suficiente dinero como para ser rentable. Claro está, el boicot de muchas compañías, que dejaron de pagar publicidad en Twitter, no ha ayudado. Pero el que avisa no es traidor y la personalidad de Musk y su entrada en la red social no generaron precisamente entusiasmo para los anunciantes.

Y decimos que queda claro que Musk sobreestimó a Twitter porque entró con muchos planes, mucha confianza en sus ideas y creyendo en el potencial de la red social. Que Twitter solo haya generado beneficios dos veces en once años era un hecho que Musk achacaba a su dirección y a todos los problemas de “libertad de expresión” -ahora más coartada que nunca- que tenía la compañía.

Pero lo cierto es que, pese a ser el propietario de Twitter, Musk se ha endeudado para su compra, y mucho, y necesita dinero. No parece funcionar Twitter Blue, su modelo de suscripción, y los anunciantes no solo no vuelven, sino que cada vez más empresas han optado por dejar la red social del pájaro azul. Estos hechos han provocado una importante necesidad de capital, y aquí es donde entra Tesla en juego.