La firma del león, uno de los nombres propios de la prueba, participó por primera vez en la carrera en el año 1937 , aunque lo hizo de forma indirecta, ya que el distribuidor Emile Dark’mat se inscribió en la prueba con varios de sus modelos DS , propulsados por un motor 2.0 fabricado por Peugeot , logrando dos podios y ganando al año siguiente. Sin embargo, no fue hasta 1952 cuando un vehículo de la marca, un 203C , saldría a pista, esta vez a manos de Alexis Constantin.

Aunque en 1991 los resultados no fueron los esperados, con dos abandonos en el trazado de La Sarthe , esa experiencia permitió a la marca francesa recabar información y experiencia para crear el 905 Evo B , el vehículo con el que arrasaría en la competición, llevándose el título en 1992, y también en las 24 Horas de Le Mans, que ganaría por primera vez con Derek Warwick , Yannick Dalmas y Mark Blundell a los mandos.

La participación oficial de Peugeot, fuera de equipos privados o si no contamos el uso de sus motores, arranca en 1991 , cuando Peugeot Talbot Sport , su estructura de competición, anunció que iniciaría su andadura en el Mundial de Sportcars ese mismo año. Su primer vehículo fue el 905 con motor V10 y chasis de fibra de carbono.

Aunque subir al podio y ganar una vez ya podría haber sido considerado un éxito para Peugeot, el fabricante del león quería más y, por suerte, contaban con la máquina ideal para hacerlo. No hacía falta tocar demasiadas cosas de ese 905 Evo B, que en 1993 no solo ganó la carrera en, sino que además coparía los tres escalones del podio, siendo Éric Hélary, Christophe Bouchut y Geoff Brabham el trío de pilotos ganador. Tras dos temporadas históricas, Peugeot decidió abandonar la resistencia, aunque no la competición, ya que puso el objetivo en la Fórmula 1.