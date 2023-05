Me quedo perplejo cuando leo en EL PERIÓDICO que el consistorio va a dejar para la siguiente legislatura un elemento tan importante como la obligatoriedad de señalización y del uso de casco en los patinetes eléctricos. No entiendo que un tema tan crucial para la seguridad vial en una ciudad moderna, a cuyos regentes se les llena la boca de movilidad, que es incapaz de velar por la seguridad de los suyos. Aunque eso no es nuevo, y no deberíamos escandalizarnos. La gente del sector y de Automobile no se atreverán a decirlo, aunque ya les digo yo que más de uno lo piensa.

Tenemos el mejor salón del automóvil, la movilidad y el vehículo conectado, y también tenemos la peor gestión de la movilidad del planeta (bueno, igual no es la peor, pero está en el top 10). Que le pregunten a los vecinos y comerciantes del centro de la ciudad. Porque, además, Barcelona, por no tener no tiene ni servicio de carsharing eléctrico (como otras ciudades importantes del mundo, como Madrid). Lo único salvable estos días es que como hay elecciones municipales igual tenemos suerte y los de movilidad del Ayuntamiento ofrecen algo con lógica a TODOS los ciudadanos (y no solo a los que van en bici).

