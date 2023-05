En la época en la que el salón se celebraba cada año, la llegada del Citroën GS representó toda una revolución . Corría el año 1973 y la marca francesa concurrió a la muestra barcelonesa con su último lanzamiento mostrado meses atrás en París. El Citroën GS era un portento de la ingeniería y sus puntos más fuertes era una suspensión hidroneumática de altura variable (heredada del popular tiburón, el DS) y un motor de pistones rotativos Wankel , colocado en posición horizontal refrigerado por aire de 60 CV (que evolucionaba del motor bicilíndrico del popular 2CV) que alcanzaba los 150 km/h y ofrecía unas muy buenas prestaciones. No disponía de circuito de agua ni radiador, entre otras cosas.

Estaba diseñado por Robert Opron , con un trabajo interior muy esmerado de Michel Harmand , y venía de ser elegido mejor Car Of The Year en Europa dos años antes (en 1971). En 1972 evolucionaría con una versión break y a partir del año 1984 se ensambló en la factoría española de Vigo , de donde saldrían hasta 1986 un total de 153.983 unidades (en total se fabricaron en todo el mundo 2,5 millones de GS).

Medía 4,5 metros de largo, 1,7 de ancho y 1,4 de alto, con una distancia entre ejes de 2,66 metros. Era el resultado del desarrollo de Grupo Rootes y Simca (de la mano del diseñador Roy Axe), y estaba fabricado en la factoría de Poissy en Francia entre 1970 y 1975. Este modelo es especial, porque dos años después de mostrarse en Barcelona empezaría a producirse en la factoría de Villaverde en Madrid de la mano de Barreiros. Sus predecesores eran el Chrysler Vaillant y el Simca 1501 . En España montó el motor Barreiros de dos litros diésel que la marca no ofrecería en otros mercados europeos.

En la edición del año 2007 Seat mostró en su estand del pabellón italiano el Seat 600 más caro de la historia. El modelo en cuestión no tenía un precio elevado, ni siquiera por el equipamiento adicional que llevaba. Como los 600 de la época su coste rondaba las 65.000 pesetas. El 600 en cuestión se mostró junto a otros modelos de la marca con un marcado carácter deportivo. El precio que pagó Seat por él fue muy superior al de compra del año 57, y es que el coche en cuestión era una donación de un particular que lo dejó en herencia a Seat. A priori era un 600 más, pero la marca tuvo que pagar 700.000 pesetas por él. Y no por un tema de impuestos ni de derechos de aceptación de herencia.