Alfa Romeo Giulia y Stelvio 2023: más modernos y tecnológicos

Dicen que la perfección no existe pero incluso aquello que podría merecer el calificativo de perfecto es susceptible de sufrir retoques o cambios para seguir en la búsqueda de este estado. Alfa Romeo no se conforma con lo que ha conseguido y ahora propone una mejora en sus modelos Giulia y Stelvio que ya están a la venta. No es solo una cuestión estética, sino que también ha introducido cambios en el interior, ha reestructurado la gama, ha lanzado una versión especial deportiva limitada con la denominación “Competizione” y ha mejorado el apartado tecnológico. En definitiva, ambos modelos han dado un paso más hacia ese estado de perfección que sin duda los más acérrimos defensores de la marca sabrán apreciar.