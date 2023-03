No es la primera marca de superdeportivos que lanza un coche híbrido o híbrido enchufable (PHEV). Porsche, Ferrari, Koenigsegg... Muchas son las que han puesto la electricidad al servicio de las prestaciones. Porque sí, pese a que el objetivo final es descarbonizar la movilidad, no nos engañemos, estas compañías, y más Lamborghini, vive por y para ofrecer las máximas prestaciones a sus clientes. De hecho, ya demostró qué papel quiere darle a la energía eléctrica con el híbrido Sián. Ahora, con su primer híbrido enchufable, conocido de momento como LB744, no tengáis ninguna duda de que el resultado será brutal.

La firma de Sant’Agata Bolognese confirma que su primer PHEV debutará “próximamente” para celebrar su 60 aniversario. Según lo adelantado desde Italia, el LB744 se basará en una arquitectura totalmente nueva con un propulsor, atención, de más de 1.000 CV de potencia combinada entre combustión y electrificación. Y lo que es mejor, tras múltiples anuncios de que la marca se preparaba para eliminar el V12 con la hibridación, desde Lamborghini han dado un puñetazo sobre la mesa. Su icónico motor se mantiene incluso con la electrificación.