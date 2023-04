En el mundo del automóvil existen clientes que priorizan el diseño, otros apuestan por motores eficientes, sistemas de seguridad de vanguardia, espacio interior para su familia e incluso un cierto grado de diversión al volante. Parece ser que ganar en un atributo significa perder de algún otro, pero no siempre es así. Pese a la desdicha de los monovolúmenes, modelos como el BMW Serie 2 Active Tourer 225e xDrive ( toma de contacto ) nos recuerdan sus motivos de ser, y lo hacen con un punto picante derivado de su electrificación . Hemos podido probarlo durante una semana, con viaje largo incluido, y estas son nuestras conclusiones.

En este caso, el BMW 225e xDrive está entre los 77 y 85 kilómetros homologados, por lo que también suben la cantidad de km que podemos realizar en modo híbrido, hasta los 605 kilómetros . El primer dato no lo vimos durante nuestra semana con el coche, que siempre se quedó en torno a los 72 km de autonomía eléctrica al realizar poco trayecto urbano, un entorno por el que se mueve fácil gracias a la asistencia de la dirección y las ayudas a la conducción del Innovation Package (3.787 euros) con Parking Assistant Plus de vista cenital para el aparcamiento, Remote 3D View y BMW Drive Recorder, que recuerda los pasos realizados para aparcar.

Parece ser que ese es su hábitat natural como PHEV, pero no me disgustó su eficiencia en viajes más largos y zonas de curvas. Esto último tiene mucho que ver con la tracción total de las versiones PHEV, pero también por la suspensión deportiva M que rebaja la altura respecto al suelo en 15 milímetros. Me sorprendió el aplomo del Serie 2 Active Tourer en curva, así como el confort de rodadura a velocidades elevadas y la refinada actuación del control de crucero adaptativo e inteligente, ideal para superar cualquier retención de manera relajada, dejando que el coche se encargue de las acciones básicas.