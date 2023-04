Mercedes ha apostado por las arquitecturas cero emisiones, descartando incluso el hidrógeno más allá de los vehículos pesados, de modo que todos sus lanzamientos se producirán sobre plataformas eléctricas a partir de 2025. Arranco mis primeras impresiones del Mercedes-Benz EQE SUV por el final para adelantar que las opciones son pocas, el eléctrico ha llegado para quedarse y no podemos dar marcha atrás. Las marcas no pueden.

Más allá del confort y la facilidad que sientes al conducir un Mercedes-Benz EQE SUV, me pareció el típico coche en el que preferiría ir como acompañante. El culpable de esta afirmación no es el tren motriz, que me resultó agradable y de notable en todos los aspectos, sino el arsenal tecnológico con el que han dotado las unidades tope de gama de este crossover compacto. Hablo, como no puede ser de otro modo, del MBUX Hyperscreen.