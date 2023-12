$!BYD Seal: un anti Tesla que puedes comprar desde 36.900 euros

Por primera vez en la historia del premio Car of The Year, un coche chino se cuela entre los siete finalistas que pueden ganar este prestigioso galardón. Es el BYD Seal, el mejor exponente de la tecnología eléctrica de este fabricante, tanto en el apartado motriz como el de las baterías, la seguridad y la conectividad. Poseer el control de toda la estructura de producción, permite a Build Your Dreams (BYD) estrenar el concepto Cell to Body que fija a la batería como parte de la estructura del vehículo. Un eléctrico que competirá cara a cara contra el exitoso Tesla Model 3 y estos son sus argumentos.