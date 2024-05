Chery presenta el Omoda 7, el nuevo SUV chino que también se hará en Barcelona

En la presentación mundial, los responsables de Chery no quisieron desvelar demasiada información técnica, aunque sí nos confirmaron que pese a tener versiones híbrida enchufable y de gasolina (y no descartemos una eléctrica, aunque por ahora no está prevista), de momento solo llegaría con la primera, un PHEV asociado al motor de combustión de 1,5 litros TGDi de 156 CV y consumo de 4,9 litros a los 100 kilómetros (sin contar con el empuje eléctrico y con la batería descargada). No especificaron la batería, pero si nos aclaran es que dispondrá de una autonomía de 1.200 kilómetros, 95 de ellos en modo 100% eléctrico.