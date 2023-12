Probamos el nuevo Omoda 5, el coche con el que la marca china debutará en Europa

El O moda 5 es un SUV del segmento C , el más fuerte y complicado del mercado, y ofrece un buen aporte tecnológico y unas prestaciones realmente positivas. Salvando algunos pequeños detalles, que desde la marca están adaptando a los gustos europeos, como la imagen que ofrece el espejo retrovisor interior, el Omoda 5 nos ha gustado mucho en todos los sentidos.

Hemos podido probar a fondo el Omoda 5 por un recorrido mixto de carretera, autopista, ciudad y camino forestal. En ninguna de las circunstancias de la conducción se ha quedado atrás en prestaciones. Al contrario. No es un coche pensado para el campo, pero se desenvuelve con soltura y descaro sobre tierra. Los modos de conducción le permiten ofrecer un rendimiento de primer nivel .

Las plazas traseras son cómodas también, en líneas generales, si bien no hay excesivo espacio detrás del conductor si éste mide más de 1,85 metros. El espacio que queda es justo para un pasajero que no sea muy grande. Para mí, uno de los pocos hándicaps que tiene este modelo.

Durante nuestra prueba hemos podido experimentar con algunos de los seis modos de conducción de que dispone el Omoda 5: Eco, Normal, Sport, Snow (nieve), Mud (barro) y Off Road. Las transiciones de uno a otro son suaves, aunque en el paso de modo de conducción de Normal a Sport se nota bastante el incremento de potencia del motor, más revolucionado y con empuje. En el modo manual (seleccionable desde la propia palanca del cambio) se presenta como un coche divertido de conducir.

El Omoda 5 ofrece una suspensión que no nos ha parecido demasiado blanda, muy apta para todo tipo de carreteras. En líneas generales la conducción es muy cómoda, con buena respuesta del motor. Una mecánica algo más potente no habría estado mal, pero consideramos que al ser una marca naciente está dando sus primeros pasos. Cuando esté configurada toda la gama será el momento de valorar el acierto o no de su política.

De entrada llega con este modelo de gasolina, después vendrá el eléctrico y seguramente, tras la aparición del Omoda 9 (que contará con mecánica híbrida enchufable), la marca ofrecerá hibridación también en el Omoda 5. Tiempo al tiempo. Hablando con los responsables de producto de Omoda en Europa, valoran seriamente esta opción ya que se está comprobando que la electrificación pura va muy despacio en países como España.