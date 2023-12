Cupra Ateca 190 CV: Diversión para todos los públicos

En donde más se siente el ADN Cupra es en su interior . No hay diferencias entre las dos versiones, y cuando te pones a los mandos del modelo de 190 CV puedes sentarte en unos asientos tipo baquet , que son de serie, agarrar un volante deportivo en piel calefactado con levas al volante y disponer de los botones de arranque de motor y selector de modos de conducción. Y para hacer más reales las sensaciones, también incorpora los pedales de aluminio.

Con todos los ingredientes en la coctelera, solamente quedaba probarlo en carretera, y que mejor que una carretera con muchas curvas reviradas. Muchos de los tramos pertenecían al Rallye de Ourense, con lo que la diversión estaba totalmente asegurada. La relación peso potencia es uno de los factores que juega a su favor. Hablamos de ciento noventa caballos de potencia, en un vehículo de 1.580 kilos, conductor incluido.

Tras ajustar el cinturón de seguridad y los espejos, llega la primera selección que debemos hacer, y que va directamente relacionada con el recorrido que vamos a hacer. Al no ser un trayecto largo, dejaremos para otro día el modo nieve y off-road, ya que vamos a rodar en asfalto. Arrancamos en modo normal, el individual también lo dejamos para otro día, y el “feeling” del coche es magnífico. El asistente de cambio de carril no es excesivamente intrusivo, y puede ser de gran ayuda si en algún momento tenemos algún despiste o nos puede el cansancio. El coche ofrece confianza, sobre todo en el paso por curva, en donde su agarre nos permite circular con seguridad. El tráfico de la vía no permitía exprimir el coche al máximo, pero en los kilómetros realizados lo pasamos bien.