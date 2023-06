DS 7 y DS 4 Esprit de Voyage: lujo francés con toques de alta costura

Como bien nos dicen en DS, el lujo no sólo se encuentra en el producto, sino en la manera de disfrutarlo, y que mejor que ir a París, asistir a una sofisticada muestra de arte a los pies de la Torre Eiffel, desayunar en el famoso hotel Saint James de la mano del prestigioso chef y embajador de DS Julien Dumas -estrella Michelín-, visitar el Centro de Diseño DS y acabar almorzando en el exclusivo Club de Polo de la ciudad de la luz... Lo cierto es que los desplazamientos de una a otra actividad los hicimos al volante de los DS 7 y DS 4 Esprit de Voyage que no solo no desentonaban en ambientes tan sofisticados, sino que se adaptaban a ellos como un guante. La suavidad de su manejo, el silencio de marcha y su abrumador equipamiento, hacían de estas “transiciones” una continuidad de ese lujoso “savoir-faire” del que presumen los franceses.