No era descabellado pensar que si Dacia lanzaba un eléctrico, este se iba a convertir en uno de los modelos más vendidos dentro del mercado enchufable. Con 98 unidades, el Spring fue el noveno eléctrico más vendido en España en febrero. No son demasiadas, pero el mercado eléctrico no vive su mejor momento y pese a su corta autonomía, su precio reducido es el argumento perfecto para los que buscan un coche urbano cero emisiones. Con esto en mente, la firma del grupo Renault ya trabaja en su segundo coche eléctrico, el Sandero, que contará con una variante a baterías cuando llegue su nueva generación, entre 2027 y 2028.

La apuesta por convertir al Sandero en un coche eléctrico, confirmado por Denis Le Vot, consejero delegado de la marca Dacia, a Autonews en el Salón de Ginebra, tiene mucho sentido, ya que es el modelo más vendido de todo el grupo, cerrando el año pasado con 235.839 unidades, y el segundo más exitoso del mercado europeo, solo por detrás del Tesla Model Y en 2023.