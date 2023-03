El Ford Bronco ya está a la venta en España desde 86.900 euros

La espera ha terminado. Tras conquistar de nuevo los corazones de los clientes norteamericanos, el Ford Bronco está en España, recién llegado para mostrarnos por qué en Estados Unidos lo llaman G.O.A.T, las siglas del lema ‘Goes Over Any Type of Terrain’ (Circula por cualquier tipo de terreno). Todo aquel que desee el nuevo todoterreno de la firma del óvalo ya lo puede pedir en España, aunque no saldrá barato y es que, disponible en las versiones Outer Banks y Badlands, el Bronco parte desde los 86.900 euros.

De momento, aunque en Neomotor os avanzamos que los planes de Ford para el Bronco europeo pasaban por ofrecerlo con dos opciones de motor, el EcoBoost de 2.3 litros y 270 CV y el Ecoboost V6 de 2.7 litros y 335 CV de potencia, las unidades que llegarán al mercado español solo estarán disponibles con el propulsor más potente, por lo que es posible que en el futuro su precio sea más asequible cuando llegue el motor más pequeño. De hecho, en diciembre se apuntaba a precios alrededor de los 60.000 euros en Alemania.