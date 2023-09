Los Robotaxis circulan de forma autónoma en determinadas rutas a lo largo del famoso Strip de Las Vegas y, aunque los vehículos son autónomos, durante este primer año los trayectos recorridos se han hecho con operadores en los asientos delanteros. Sin embargo, a finales de 2023 comenzarán a funcionar sin una persona en el asiento del conductor. Para ello, la marca está trabajando en un sistema de ayuda remoto que permita que una persona pueda tomar el control del coche, a distancia, cuando el Robotaxi se detenga por enfrentarse a una situación que no sabe manejar.

No obstante, cabe destacar que estas situaciones se dan cada vez menos, puesto que a medida que los Robotaxis recorren más millas y transportan a más pasajeros, su sistema de aprendizaje automático perfecciona su funcionamiento. Pero eso no quita que a veces se enfrenten a situaciones complejas que no sepan resolver. “De momento, por muy avanzados que sean estos vehículos y por muchos escenarios que puedan manejar, siempre cabe la posibilidad de que se enfrenten a alguna situación de conducción que nunca antes habían experimentado, por lo que el proceso de ayuda remota permanecerá activo”, afirma Greg Butron, ingeniero principal de Motional.