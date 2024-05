Tras varios años de titulares que han anticipado el fin de la combustión, la llegada de los “últimos” V12 o V8 o cualquier otro gran motor como epitafio de la era de la gasolina para dejar paso a la era enchufable y los motores pequeños, esta semana ha sido un recordatorio de que no debemos precipitarnos. Cuando muchos han enterrado antes de tiempo los grandes propulsores, Aston Martin ha presentado su nuevo V12 Twin Turbo para sus futuros coches y, ahora, Ferrari alarga la historia de su mítico V12 de aspiración natural con el nuevo 12Cilindri.

Aquí no hay trampa ni cartón, el coche se llama 12Cilindri porque su motor será un V12. ¿Habrá apoyo eléctrico? ¿Será enchufable para más potencia o reducción de emisiones? No. Bajo su capó latirá el V12 de 6.5 litros de Ferrari, que entregará 830 CV y 678 Nm de par máximo -mismas cifras que en el 812 Competizione-. No hay nada más puro que esto. Vehículos de este estilo aún son posibles -adaptándose a las normativas de descontaminación-, gracias a sistemas como el filtro de partículas, que sí monta en sus salidas de escape. Ferrari promete, no obstante, su característica melodía con modificaciones en el sistema de escape.